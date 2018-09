Sigrid Kaag aan Rihanna: ’We zien je daar’

„Dit klinkt ons als muziek in de oren”, reageert de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. In cryptische taal zegt Kaag een vorm van medewerking toe: „Alles zal onthuld worden in New York volgende maand. We zien je hopelijk daar!” Ze heeft een document toegevoegd waarin onder meer te lezen valt dat Nederland ’van plan is onderwijsbeleid in ontwikkelingslanden te ondersteunen door te investeren in nieuwe fondsen via het GPE’.

Het GPE is ook de organisatie waarvoor Rihanna het geld vroeg, maandagavond via Twitter in een beroep op Mark Rutte en minister Sigrid Kaag. De GPE zorgt voor onderwijs in de allerarmste landen. De zangeres zou hiervoor graag 100 miljoen dollar tegemoet zien en het bedrag zou gestort kunnen worden op 29 september tijdens een feest van Global Citizen, dat bestaat uit burgers die extreme armoede willen beëindigen voor 2030.

De gevraagde honderd miljoen dollar zal Rihanne vermoedelijk niet van Nederland krijgen: aan het begin van de regeerperiode van het huidige kabinet is besloten om in 2018 30 miljoen euro extra voor onderwijs in ontwikkelingslanden uit te trekken.