Domino Day keert na elf jaar terug op televisie

„Ja, je ziet het goed: Domino Day komt terug!”, kondigt het productiebedrijf aan. „We hebben de smeekbedes en petities gezien en gaan dit jaar het dominorecord van 2009 proberen te verbreken. Dat wordt nog een hele klus, want dat betekent dat er maar liefst meer dan 4,5 miljoen stenen om moeten vallen... Maar blij dat we zijn, dat we deze legendarische uitdaging opnieuw aangaan!”

De nieuwe Domino Day vindt in november plaats. Op de site van Endemol Shine kunnen mensen die aan het wereldrecord willen meehelpen zich opgeven. Ook staan er enkele vacatures online.

Domino Day vond voor het laatst plaats op 15 november 2009. Naar de live-registratie keken toen 2,9 miljoen mensen. Er werden destijds in Leeuwarden 4,8 miljoen dominosteentjes neergezet, waarvan er uiteindelijk 4.491.863 om gingen. Enkele jaren eerder werd het evenement wereldnieuws toen een mus tijdens de voorbereidingen werd neergeschoten. Het vogeltje was de hal binnengevlogen en had duizenden steentjes omgegooid.