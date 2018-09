Ariana Grande en Pete Davidson smoorverliefd bij MTV VMA

Terwijl de ene na de andere ’moonman’ werd uitgereikt, knuffelden Ariana en Pete en fluisterden ze in elkaars oor. Toen het Ariana’s beurt was om een prijs in ontvangst te nemen, die voor beste pop, stond ze op het podium stil bij haar geliefde. „Bedankt dat je bestaat Pete Davidson”, zei Ariana aan het eind van haar dankspeech.

Ariana leerde Pete eind mei kennen. Al snel daarna ging de acteur en comedian op zijn knieën voor de zangeres, hun verloving werd in juni wereldkundig. Sindsdien zijn de twee gaan samenwonen in New York en hebben ze hun liefde bezegeld met tatoeages. Wanneer Ariana en Pete trouwen, is niet bekend.