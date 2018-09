Logic haalt uit naar Donald Trump tijdens MTV VMA’s

De migranten droegen witte T-shirts met de tekst ’wij zijn allemaal mensen’. De 28-jarige rapper wilde „protesteren tegen het wrede en onmenselijke gezinsscheidingsbeleid” van de regering Trump. De president verscherpte het immigratiebeleid, waardoor duizenden kinderen bij de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten van hun ouders werden gescheiden. Na wereldwijde kritiek op de VS werd de maatregel teruggedraaid, maar nog lang niet alle kinderen zijn weer herenigd met hun familie.

„Breng ons de vermoeiden, de armen en iedere immigrant die een toevlucht zoekt”, zei Logic tijdens zijn optreden. „Samen kunnen we niet alleen een beter land bouwen, maar ook een wereld die is voorbestemd om verenigd te zijn.” Logic uitte niet alleen kritiek op het scheiden van gezinnen die illegaal de VS binnenkwamen. Zelf droeg hij een zwart shirt met de tekst ’f*ck de muur’, waarmee hij ageerde tegen de muur die Trump op de grens wil laten bouwen.

Logic maakt vaker statements tijdens grote awardshows. Tijdens de Grammy Awards bracht hij zijn nummer 1-800-273-8255, waarmee hij mensen met suïcidale gedachten aanspoorde de National Suicide Prevention Lifeline te bellen. Op het podium verschenen tientallen mensen die een zelfmoordpoging overleefden. Zij droegen shirts met de tekst ’je bent niet alleen’.