Veel animo voor feestje Harald en Sonja

Al meer dan 3500 Noren hebben laten weten feest te willen vieren met het koningspaar. Dat is veel meer dan de tweehonderd plaatsen die beschikbaar zijn. Via het hof laten Harald en Sonja weten het „ongelooflijk leuk” vinden dat er zo veel animo is voor het huwelijksfeest. De tweehonderd mensen die al eerste reageerden, krijgen een uitnodiging. De overige geïnteresseerden kunnen de feestavond thuis volgen, de Noorse omroep NRK zendt het feest live uit.

Harald en Sonja zijn op 29 augustus precies vijftig jaar getrouwd. Aanvankelijk wilde het koningspaar hun gouden huwelijk in kleine kring vieren, omdat er de afgelopen tijd al veel te vieren was voor de Noorse koninklijke familie. Harald en Sonja werden vorig jaar allebei tachtig jaar, wat groots werd gevierd. Ook het zilveren regeringsjubileum van de koning in 2016 was aanleiding voor tal van feestelijkheden.

