Expositie over grafmonument koningin Margrethe

De sarcofaag voor koningin Margrethe is met een speciaal daarvoor gemaakt kunstwerk afgedekt. Die overkapping wordt pas weggehaald na het overlijden van de koningin en de bijzetting in de crypte onder de kapel. Maar er is wel een schaalmodel te zien van het grafmonument dat oorspronkelijk was bedoel voor Margrethe én haar man prins-gemaal Henrik.

Die besloot echter niet lang voor zijn overlijden om niet in Roskilde te worden begraven. Hij meende dat hij er als 'prins' tussen koningen en koninginnen niet thuishoorde. Na zijn dood dit voorjaar werd Henrik dan ook gecremeerd en zijn as is uitgestrooid boven zee, en deels begraven in het park bij Fredensborg Slot.

Koningin Margrethe en prins Henrik hebben niettemin sinds 2003 jaren met kunstenaar en beeldhouwer Bjørn Nørgaard samengewerkt aan het grafmonument, dat tal van verwijzingen bevat naar hun gezamenlijke leven. Zo is de basis van Frans zandsteen en zijn de drie pilaren waarop de sarfocaag rust, gemaakt van graniet uit Denemarken, marmer uit Groenland en basalt uit de Færøer.