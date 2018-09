BN’ers helpen start-up in tweedehands kleding

Onder anderen Monica Geuze, Anna Nooshin en Maan hebben een account bij United Wardrobe. „Door het inzetten van BN’ers ging het echt lopen”, zegt mede-oprichter Thijs Verheul.

Werden er in 2017 nog een half miljoen kledingstukken via de app van het platform verhandeld, dit jaar is dit volume al in juni behaald. United Wardrobe verwacht met de drukste maanden nog voor de boeg om 2018 af te sluiten met 250 procent groei. Daarmee zou de eigen jaaromzet uit commissies en transactiekosten op zo’n 4 miljoen euro uitkomen.

De app heeft inmiddels 2,5 miljoen gebruikers, vrijwel allemaal vrouwen. United Wardrobe werd in 2013 opgezet door Wageningse studenten en telt tegenwoordig zo’n vijftig medewerkers. Het bedrijf heeft in drie financieringsronden al miljoenen euro’s opgehaald en mikt begin volgend jaar op een nieuwe ronde tussen de 5 miljoen en 8 miljoen euro.