Cobain maakt kans op Europese filmprijs

Uit deze selectie zullen de meer dan 3500 leden van de European Film Academy in de komende weken de nominaties kiezen voor de categorieën beste Europese film, beste regisseur, beste actrice, beste acteur en beste scenarioschrijver. De nominaties zullen op 10 november tijdens het Europese Filmfestival van Sevilla in Spanje worden bekendgemaakt.

Cobain ging dit jaar in première op het filmfestival van Berlijn en draaide vanaf 5 april in de Nederlandse bioscopen. Cobain vertelt over een tienerjongen die wegloopt uit zijn pleeggezin omdat hij zich zorgen maakt over zijn moeder Mia, die hoogzwanger is en een zwervend bestaan leidt. Als Cobain eist dat Mia hulp zoekt voor haarzelf en de baby, krijgen de twee knallende ruzie. De jongen realiseert zich dat er iets moet gebeuren: hij brengt Mia naar een verlaten plek waar hij haar opsluit om af te kicken. De hoofdrollen in Cobain worden vertolkt door nieuwkomer Bas Keizer, Naomi Velissariou en Wim Opbrouck.

De 31e European Film Awards met de bekendmaking van de winnaars vindt plaats op zaterdagavond 15 december in Sevilla.