Speculaties over toekomst wijngoed prins Henrik

De koningin bracht traditiegetrouw een deel van de maand door op het wijngoed in het zuiden van Frankrijk dat ze bijna een halve eeuw geleden samen met haar man - een geboren Fransman - kocht. Het was het voor het eerst sinds het overlijden van Henrik dat Margrethe op het Château de Cayx verbleef. Het was wennen, maar ze was blij terug te zijn, vertelde de koningin vorige week tijdens een ontmoeting met de pers.

Die was ook nieuwsgierig naar de toekomst van het wijngoed: wie van de twee zoons erft het kasteel waaraan de hele familie zoveel prettige herinneringen heeft? Koningin Margrethe hield zich wijselijk op de vlakte. Ze verwachtte dat haar zoons er wel uit zouden komen, maar het was niet nodig een overhaast besluit te nemen.

De Deense roddelbladen zien echter achter de paleismuren een grimmig gevecht tussen de broers kroonprins Frederik en prins Joachim. Jaren geleden zei prins Henrik dat het kasteel naar Frederik zou gaan, maar toen had Joachim zelf nog een boerderij in het zuiden van Denemarken. Sinds hij die heeft moeten opgeven en hij bovendien is hertrouwd met een Française zou hij zijn oog hebben laten vallen op het Château.

Joachim heeft na een troonsbestijging van Frederik de meeste tijd om zich met het wijngoed te bemoeien is één van de argumenten die de media gebruiken om het kasteel aan hem toe te kennen. Maar hij heeft op Schackenborg, zijn boerderij, laten zien van het boerenbedrijf weinig verstand te hebben, luidt het tegenargument. De echtgenotes Marie en Mary komen er beiden graag met hun kinderschaar, en zij willen elkaar volgens de bladen niets toegeven. Het hof echter geeft verder geen commentaar.