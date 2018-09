Prins Haakon schrikt van plastic op Spitsbergen

De Noorse troonopvolger vertelde over zijn zorgen over de oceanen. „Het gaat helaas niet goed met onze oceanen. Verzuring vindt plaats en bedreigt koraalriffen. Er drijven vuilnisbelten rond die zo groot zijn als kleine landen. Microplastic dreigt het ecosysteem te beschadigen. Elk jaar vervuilen we de oceanen met meer plastic dan het jaar ervoor.”

Dat Haakon zelfs op Spitsbergen „boven de poolcirkel, vrij ver weg van mensen” plastic aantrof, verbaasde hem. „En een deel ervan lijkt afkomstig te zijn van vissersboten. Dat betekent dat u de mogelijkheid heeft een verschil te maken”, sprak de kroonprins de aanwezigen toe. Haakon riep de bezoekers van Nor-Fishing dan ook op aan de toekomst te denken. Dat er dit keer veel exposanten zijn die werken aan oplossingen, noemde hij „bijzonder bemoedigend.”

Hoewel Haakon is geschrokken van de hoeveelheid plastic in de oceanen, blijft hij positief. Daarom opende hij Nor-Fishing met „optimistische hoop voor de toekomst.”