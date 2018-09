Prinses Estelle helemaal klaar voor eerste schooldag

Victoria, die eerder al zei dat haar dochter klaar is voor school, en Daniel brachten Estelle op haar eerste dag weg. Hand in hand met haar ouders kwam de zesjarige naar Djurgården, waar ze voordat ze de klas in moest nog even buiten kon spelen. Estelle maakte kennis met haar klasgenootjes, Victoria en Daniel groetten de andere ouders.

Vervolgens was het tijd voor een dans, belangrijk onderdeel van het onderwijs aan de topschool. „Het is een belangrijke dag vandaag”, sprak een leraar de kleuters toe volgens Zweedse media. Na een kort welkomstwoord stapten alle kinderen aan boord van een treintje dat ze naar de school bracht. Estelle, die een witte rok, blauwe blouse en roze vestje combineerde met haar grijze schooltas, genoot zichtbaar van het korte ritje.

De prinses is de eerste telg van de Zweedse koninklijke familie die naar de Campus Manilla gaat. De eliteschool is betrekkelijk nieuw en met zorg gekozen door kroonprinses Victoria en prins Daniel. Estelle komt nog niet in groep 1, ze begint in een speciaal klasje waarin ze wordt voorbereid op het volgen van onderwijs.