Johan Derksen: 'Dave Roelvink moet schop onder zijn kloten hebben'

Derksen vindt Dave eigenlijk gewoon een eikel, zo vertelt hij in Veronica Inside. „Eerst heb je die verkrachtingszaak gehad in Noord-Holland. Het is mensonterend wat hij daar geflikt heeft. (...) Je gaat het niet met een telefoontje filmen en dat op YouTube zetten. Dan ben je een klootzak.”

Volgens René van der Gijp heeft de dj iemand in zijn omgeving nodig die hem aan het verstand moet brengen dat hij verkeerd bezig is. En dat moet dan niet niet vader Dries zijn, aldus de analist. „Dat is denk ik niet dat mannetje in dat gele zwembroekje, nee. Vaak worden ze zelf wel wijzer een keer, maar het is niet te hopen dat het te laat is. Je kan dadelijk ook met 190 in een boom vliegen en dan is het klaar, dan lost het zich vanzelf op. Ik bedoel: laat dat ventje nou gewoon uitkijken.”

Van der Gijp denkt dat Dave „overmoedig” is. Derksen wil nog wel iets verder gaan: „Hij moet gewoon eens een keer een goede schop onder zijn kloten hebben.”