Kim Kardashian wil niet bij nanny en dochtertje aan tafel

Volgens Page Six zat Kim te eten in het restaurant Carpaccio in Miami. Niets mis mee, ware het niet dat zij een tafeltje voor zichzelf had, terwijl North (5) en haar oppas aan een ander tafeltje moesten eten.

Maar bronnen laten de krant weten dat het anders zit dan men op het eerste gezicht denkt. Kim zou haar dochtertje willen beschermen met dit gedrag. Zij zou gevolgd worden door een cameraman en wilde niet dat er op die manier beelden van North op tv zouden verschijnen. Blijkbaar wil ze North exclusief op tv in hun eigen realityshow Keeping Up With The Kardashians.