Kaag zegt Rihanna (nog) niets toe: ‘Budget gaat wel omhoog’

Volgens de woordvoerder heeft Kaag met haar tweet niets toegezegd, maar gaat Nederland inderdaad meer geld geven voor onderwijs in het buitenland. „De minister vindt onderwijs belangrijk. Maar dat is iets anders dan dat er 100 miljoen dollar naar die organisatie gaat”, wil de woordvoerder van de minister nog maar even verduidelijken.

Wel kan hij iets zeggen over het bedrag voor GPE, de organisatie die onderwijs voor de allerarmste landen organiseert en waarvoor Rihanna haar oproep deed. „Dit jaar gaf Nederland 140 miljoen euro aan onderwijs in conflictgebieden, waarvan 15 miljoen aan deze organisatie.”

Volgend jaar wordt het totale budget verhoogd, schat hij in. „Volgende maand wordt het bedrag voor 2019 bekendgemaakt. Dat zal wel stijgen, want ze heeft dit onderwerp hoog op de agenda staan.” Welk bedrag het ongeveer zal worden, kan hij niet zeggen. „We doen daar nooit van tevoren uitspraken over. Het budget wordt bij de VN bekendgemaakt.”