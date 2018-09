Uitleveringszaak Spaanse rapper uitgesteld

Ⓒ Hollandse Hoogte / BELGA

De Gentse rechtbank heeft de uitleveringszaak van de Spaanse rapper Valtònyc uitgesteld. Het Belgische OM heeft meer tijd nodig om te beslissen of hij wordt uitgeleverd. De zanger werd in 2017 in Spanje wegens zijn teksten tot drieënhalf jaar celstraf veroordeeld, maar vluchtte naar België.