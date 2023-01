Premium Het beste van De Telegraaf

Ex Alfred van den Heuvel doet mee aan B&B vol liefde: ’Nu écht klaar voor een man’

Harrie Nijen Twilhaar

„De man die ik zoek moet sowieso van gezelligheid houden en een stoere vrolijkerd zijn.” Ⓒ Blue Circle

Het wachten is nu op leuke mannen die haar romantische videoboodschappen sturen. Debbie de Jong (62), eigenaresse van een bed and breakfast in Catalonië én ex-vrouw van acteur Alfred van den Heuvel (69), heeft alsnog besloten om mee te doen aan de RTL-zomerhit B&B vol liefde. „Het succes en populariteit van het programma gaf de doorslag.”