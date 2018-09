Madonna’s eerbetoon aan Aretha Franklin... of aan haarzelf?

Tijdens de speech voorafgaand aan de uitreiking voor de video-award aan Camila Cabello, vertelde Madonna over de rol van Aretha Franklin in haar leven. „Zij veranderde de koers van mijn leven. Ik verliet Detroit toen ik 18 was. Ik had 35 dollar in mijn broekzak en de droom om professioneel danser te worden. Na jaren van worstelen zonder een cent op zak, besloot ik audities te doen voor musicals.”

Ze vervolgt hoe ze auditie na auditie afliep - en afgewezen werd. „Niet groot genoeg, niet passend, geen 12-octaafs bereik, niet mooi genoeg. Niet goed genoeg.” Toen kwam er een dansauditie waarbij ze haar ook vroegen of ze wat kon zingen. „Daar was ik niet op voorbereid en ik had geen bladmuziek bij me. Gelukkig was Lady Soul van Aretha Franklin één van mijn favoriete albums. Dus begon ik: You make me feel. Voor dat nummer had ik geen bladmuziek nodig, ik kende het uit mijn hoofd en zong het a capella.”

Hoe de auditie afliep, vertelt ze niet, maar wel dat ze op dat moment dacht: ’Bitch, ik ben Madonna’. „Natuurlijk was ik toen nog niet de Madonna die ik nu ben. Waarom ik dit vertel? Zonder Aretha Franklin was mijn reis als zangeres nooit begonnen. Zij heeft me gemaakt tot wat ik vandaag ben en ik weet dat ze velen hier aanwezig heeft geïnspireerd en ik wil je bedanken Aretha, voor al die kracht die je ons gegeven hebt.”

Maar op Twitter was men niet onder de indruk. Volgens hen ging het meer over Madonna zelf dan over Aretha.