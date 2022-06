Dochter Linda de Mol deelt eerste foto met vriend

„And then there was you”, schrijft Noa bij een reeks foto’s van haar partner Tim de Wild. Samen genieten ze momenteel van een vakantie in Barcelona. Het is niet bekend hoe lang de twee al samen zijn. Tim deelde overigens twee weken geleden al een foto van hen samen tijdens een dagje uit.

Net als Noa werkt ook Tim in de media. Hij werkt middels een eigen bedrijf aan zijn carrière als televisieproducer. Noa ging op 19-jarige leeftijd aan de slag bij BnnVara en vorig jaar maakte ze haar debuut op de radio bij het ochtendprogramma van 3FM. Onlangs was ze nog te zien als verslaggever bij de Conference League.