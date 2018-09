Kostuum- en decorontwerpen koningin Margrethe te zien

Ⓒ danapress

Bezoekers van het koninklijk museum in het Amalienborg paleis in Kopenhagen krijgen vanaf eind september een kijkje in het atelier van koningin Margrethe bij de speciale expositie de Avontuurkoningin. De tentoonstelling 'Eventyrdronningen' opent op 27 september de deuren voor het publiek.