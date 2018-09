Mark Rutte: 'Tweet Rihanna hoogtepunt uit mijn loopbaan'

Volgens de premier is er nog niet direct reden tot juichen voor Rihanna. „We hebben eerder al besloten als kabinet dat we op dit onderwerp meer nadruk gaan leggen”, vertelt Rutte na afloop van een 'heisessie' met het kabinet op het Catshuis. Hij benadrukte dat er niet nu naar aanleiding van een enkele tweet extra geld wordt uitgetrokken.

Kaag liet in een bericht aan Rihanna eerder al weten: „Alles zal onthuld worden in New York volgende maand. We zien je hopelijk daar!”

Nederland gaf dit jaar 140 miljoen euro aan onderwijs in conflictgebieden, daarvan ging 15 miljoen naar de organisatie GPE, waarvoor de zangeres haar oproep deed.