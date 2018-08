Laura Ponticorvo kreeg 500(!) verkeersboetes

In de YouTube-show Judge Me Niet, een soort Ranking the Stars, maar dan met online-sterren, moeten de deelnemers raden bij wie de stelling ’Ik heb meer dan 500 boetes gehad’ hoort. Wanneer blijkt dat deze exorbitante hoeveelheid boetes bij Ponticorvo hoort, springt ze bijna trots van haar stoel. Met een grote glimlach vertelt ze dat ze inderdaad schuldig is aan al deze overtredingen.

"Ik had twee auto’s kunnen kopen van dat geld"

„Ik heb vanaf mijn achttiende mijn rijbewijs en ik heb echt tot aan mijn achtentwintigste heel veel boetes gekregen. Er bestond nog geen Flitsmeister en ParkMobile”, verklaart ze. „Ik heb ze allemaal nog bewaard. Echt heel erg. Het waren ook soms boetes van 23 euro, maar soms ook van 400 euro.”

Inmiddels heeft ze haar gedrag gebeterd. „Ik ben nu 32 en vanaf mijn 28e tot nu heb ik geen een boete meer gereden. Ik doe mijn best! Toen ik ging verhuizen kwam ik al die zakken tegen met al die boetes. Toen ik zag hoeveel dat er waren dacht ik: ’nee, dit kan echt niet’. Het is zo zonde, ik had twee auto’s kunnen kopen van dat geld. Het is gewoon belachelijk.”