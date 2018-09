Ontwerper Van der Kemp leidt McQueen-film in

Alexander McQueen Ⓒ ANP

De Nederlandse modeontwerper Ronald van der Kemp spreekt op 16 september in filminstituut Eye in Amsterdam over de in 2010 overleden Britse ontwerper Alexander McQueen. Van der Kemp doet dit voorafgaand aan een speciale voorpremière van een veelgeprezen documentaire over McQueen, die vanaf eind september in de Nederlandse bioscopen draait.