Marco Borsato wordt postbezorger

Via Instagram laat hij weten de actie te steunen door nu zelf de shirts te gaan verkopen én bezorgen. Met drone welteverstaan. „Voor wie denkt dat de hype nu wel zo’n beetje voorbij is, heeft het ontzettend mis, want Bas Smit is nog maar net begonnen!”, schrijft hij bij een filmpje. „Ik heb uiteraard mijn gezin in zo’n mooi shirt gestoken en probeer te helpen leveren met mijn Drone, wat nog een hele uitdaging is, haha...”

Bekijk ook: Man Nicolette van Dam zet zich in voor Jada Doornbos

Bekijk ook: Bas Smit doneert aquarium aan Prinses Máxima Centrum