Mindy Kaling prijst tienerster om coming out

„Ik hou van je, Josie”, twitterde ze. „Ik ben zo blij dat je jouw waarheid kunt spreken en kunt leven als je authentieke zelf. Je bent ook zo verdomd getalenteerd - ik kan niet wachten om weer voor je te schrijven!”

In haar essay schrijft Totah dat ze zich identificeert als transgendervrouw: „Acteren is altijd mijn passie geweest. Ik ben dankbaar voor de rollen die ik heb gekregen in shows als Champions, en ik weet dat ik het geluk heb om te kunnen doen wat ik leuk vind. Maar ik heb ook het gevoel dat ik me in een hokje laat stoppen: ’J.J. Totah, homojongen’... Mensen gingen ervan uit dat ik homo was. Mensen bleven aannemen dat dat mijn identiteit was.”

Totah, die bekend werd door de kinderserie Jessie, voegt eraan toe: „Ik werd gevraagd hoe het voelt om een jonge homoman te zijn. Ik werd zelfs op die manier geïntroduceerd voordat ik een award ontving van een LGBTQ+ rechtenorganisatie... Het verbergen van mijn ware zelf is niet gezond. Ik weet nu meer dan ooit dat ik eindelijk klaar ben om deze stap naar mezelf zijn te zetten. Ik ben klaar om vrij te zijn.”