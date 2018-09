Britt Dekker onzeker door televisiewerk

Britt Dekker Ⓒ Hollandse Hoogte / Fotopersburo Edwin Janssen

Hoewel Britt Dekker bekend weer door haar deelname aan het datingprogramma Take Me Out en daarna Echte meisjes in de jungle, heeft de blondine eigenlijk maar weinig op met televisieprogramma’s. De presentatrice wordt namelijk erg onzeker van telvisiewerk.