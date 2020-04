Lily-Rose Depp en Timothée Chalamet uit elkaar

De 24-jarige acteur en het 20-jarige model werden in oktober voor het eerst samen gespot en werden ook daarna vaak gefotografeerd. Hun relatie hielden de twee erg privé en Timothée nam Lily-Rose, de dochter van Johnny Depp en Vanessa Paradis, dan ook niet mee naar awardshows. Wel gaf de acteur tijdens de uitreiking van de Golden Globes vorig jaar toe dat hij sprakeloos werd van zijn vriendin. Tijdens de première van The King in november vorig jaar, waarin beiden een hoofdrol speelden, gaven ze hun relatie pas voor het eerst toe.

Het is de tweede keer dat Timothée een vriendin heeft met beroemde ouders. Eerder was hij samen met Madonna’s dochter Lourdes.