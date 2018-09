Elizabeth schrijft condoleanceboodschappen

In de boodschap aan president Sergio Mattarella schreef koningin Elizabeth mede namens haar echtgenoot prins Philip diep bedroefd te zijn door het bericht dat er zoveel levens zijn verloren door het instorten van de Morandi-brug in Genua. ,,Onze gedachten en gebeden zijn met het volk van Italië, en in het bijzonder met de familie en vrienden van degenen die getroffen zijn.”

De overstromingen na hevige moessonregens in de Indiase staat Kerala hebben de koningin en haar man ook niet onberoerd gelaten, getuige de boodschap aan president Ram Nath Kovind van India. Elizabeth en Philip zijn ’diep bedroefd’ over het verlies aan mensenlevens en de enorme vernielingen die zware regenval en overstromingen in Kerala hebben aangericht. De koningin en prins zijn in gedachten en gebeden bij de mensen die geliefden, hun middelen van bestaan en hun huizen zijn kwijtgeraakt.

Tenslotte stuurde de Queen een meer persoonlijke boodschap aan Nane Annan. De tekst daarvan is niet openbaar gemaakt. Kofi Annan kreeg in 2007 een ereridderschap van koningin Elizabeth.