AvroTros: ’Uitspraak Nijpels uit context gehaald’

„Er zijn verschillende redenen waarom we ertoe besluiten beelden niet betaald beschikbaar te stellen”, stelt een woordvoerder. „In dit geval merkten we dat diverse media het fragment volledig uit zijn verband rukten. Het was een klein stukje in een uitgebreid gesprek over zijn leven en zijn jonge jaren.”

Goed geheim

Het hele gesprek is wel terug te vinden op de website van EenVandaag, het programma waarin het interview in eerste instantie te zien was. „Daar mogen andere media naar verwijzen”, aldus de zegsman. Hij stelt dat het ’niet vaak gebeurt’ dat om deze reden fragmenten niet meer worden vrijgegeven.

Linda de Mol reageerde dinsdag verbijsterd op de onthulling van Ed Nijpels die hij maandag in EenVandaag deed. De VVD-coryfee stelde dat zij 35 jaar geleden een verhouding hadden, ’een goed bewaard geheim’. De Mol stelt slechts één keer met Nijpels uit eten te zijn geweest. „We hebben op zich een hele leuke avond gehad, maar ik was 19! Een relatie is echt wel iets heel anders in mijn optiek. Heel erg raar dit.”