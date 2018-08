Duitse actrice klaagt Weinstein aan voor verkrachting

Loman heeft de zaak tegen Weinstein volgens Amerikaanse media aangespannen voor de federale rechtbank van Californië. Volgens de actrice zou de producent haar hebben meegelokt naar zijn hotelkamer in Cannes en zich daar aan haar hebben vergrepen. Weinstein zou haar op het festival hebben uitgenodigd om te praten over een rol in een van zijn films.

Na de verkrachting zou Weinstein hebben gezegd dat dit bij de filmbusiness hoorde. Kort daarna zouden de producent en twee bodyguards de actrice hebben bedreigd en gezegd dat zij haar niet met rust zouden laten tenzij ze zou beloven niets te zeggen over de aanval.

In New York lopen op dit moment drie concrete rechtszaken tegen Weinstein van drie actrices die stellen dat hij hen in 2004, 2006 en 2013 tot seks heeft gedwongen. De producent heeft in alle drie de gevallen gezegd onschuldig te zijn.