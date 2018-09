Van Vollenhoven blij met ingezonden foto’s

„Weet u dat naar aanleiding van het programma nu 1154 foto’s zijn binnengekomen. Kortom men heeft echt gehoor gegeven aan de oproep om me te doen aan de fotowedstrijd”, schreef Van Vollenhoven dinsdag op Twitter.

De professor heeft tijdens de uitzending regelmatig opgeroepen tot deelname. „Ik hoop oprecht dat veel kijkers, en ook niet-kijkers, aan deze fotowedstrijd gaan meedoen!” Inmiddels is Van Vollenhoven ’zéér benieuwd’ naar de inzendingen. „Heel veel dank en u kunt nog meedoen óók al zijn de profs niet op pad!”, voegde hij er op sociale media aan toe.

Aan de natuurfotowedstrijd kan iedereen deelnemen die geen beroepsfotograaf is. Gezocht worden opnamen die het afgelopen jaar in Nederland zijn gemaakt en die ’landschap, dier of plant’ als onderwerp hebben. Huisdieren tellen niet mee, en foto’s mogen ook niet bewerkt zijn, zo staat te lezen in de voorwaarden voor deelname.

De foto’s komen in aanmerking om te worden geveild voor het Fonds Slachtofferhulp en worden voor dat doel gedoneerd door de fotograaf. Omroep MAX en het Fonds krijgen bij inzending ook ’een eeuwigdurend, onbeperkt, overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht tot exploitatie van de door de deelnemer ingestuurde foto’s, bijvoorbeeld in publicaties, websites en tentoonstellingen.