Romy Monteiro geeft voorproefje op outfit

Romy doet dat gehuld in een glitterjurk van Tommy Driessen. „En dan nu alleen nog de woorden juist uitspreken.. And the 12 points go toooo....”

Eigenlijk zou songfestivalwinnaar Duncan Laurence de punten uitdelen. De zanger werd eerder deze week positief getest op het coronavirus en kan daarom niet in Rotterdam Ahoy zijn. Voor zijn geplande optreden wordt gebruik gemaakt van repetitiebeeld.