The Three Degrees-zangeres onder de indruk van OG3NE

De 70-jarige zangeres noemt hun versie van Dirty Old Man, een hit van The Three Degrees uit 1973, ’briljant’. „Ik had er al wel van gehoord, maar nog nooit gezien”, schrijft Sheila op Twitter. „Ik houd van de manier waarop ze onze zinnen niet kopiëren, maar juist eigen maken. Montage vanuit Nederland, het land dat ons de eerste gouden plaat voor Dirty Old Man bezorgde.”

Amy, Shelley en Lisa Vol zijn dolgelukkig en ze laten Ferguson dan ook weten vereerd te zijn door dit compliment. „Het betekent zo veel voor ons als de originele artiest onze versie mooi vindt. Het is zo’n goed nummer!”, reageren ze.

Sheila maakt van de gelegenheid nogmaals te benadrukken hoe goed ze het trio vindt. „Ik wens jullie heel veel succes en geluk in jullie verdere carrière. Van wat ik heb gehoord, met name het gebruik van moderne riffs zonder de groove uit het oog te verliezen, verdienen jullie internationale bekendheid.”