Haakon en Mette-Marit zoeken geheim pad

De kroonprins van Noorwegen, Haakon, en zijn vrouw, kroonprinses Mette-Marit, willen weten wat inwoners van de provincie Vestfold het beste vinden van hun woonplaats. „Op die manier leren wij meer over zowel de plaatsen die we zullen bezoeken als over de mensen die daar wonen”, aldus een boodschap van het paar op sociale media.