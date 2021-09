Huwelijk Lil Kleine en Jaimie Vaes ’gaat gewoon door’

Mensen hoeven zich ’geen zorgen’ te maken over zijn relatie. „Het is uitgesteld vanwege corona, maar dat gaat gewoon door”, aldus Lil Kleine.

De rapper kwam eind mei onder vuur te liggen omdat hij gewelddadig zou zijn geweest tegenover zijn vriendin. Hij werd opgepakt, maar het Openbaar Ministerie op het Spaanse eiland seponeerde de zaak. Wat er zich precies tussen Lil Kleine en Vaes heeft afgespeeld, laten ze in het midden. De influencer vertelde wel in een interview met LINDA.meiden dat het een ’turbulente avond’ was. „Er ontstond een incident in de categorie ’had nóóit mogen gebeuren’. We kregen onenigheid, het escaleerde.”

Na de gebeurtenissen maakte het koppel bekend een relatiepauze te nemen. Sindsdien wonen ze niet meer samen. De rapper verblijft in Amsterdam en Vaes zit met hun zoontje Lío op Ibiza.