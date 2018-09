Thaise koningin Sirikit blijft voorlopig in ziekenhuis

Ⓒ ANP

De Thaise koningin Sirikit (86) is hersteld van de griep. Dat heeft het Bureau van de Koninklijke Hofhouding dinsdag bekendgemaakt. De weduwe van de in oktober 2016 overleden koning Bhumibol werd zondag opgenomen in het Chulalongkorn-ziekenhuis in Bangkok omdat ze ernstig hoestte en koorts had.