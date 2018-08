Madonna: ’Ik was nooit van plan een eerbetoon te brengen aan Aretha!’

„Ik werd gevraagd de presentatie op me te nemen van Video van het Jaar”, schrijft Madonna op Instagram bij een foto van haarzelf en winnares Camilla Cabello. „Vervolgens hebben ze me gevraagd wat anekdotes te vertellen over mijn persoonlijke ervaring met Aretha Franklin. Ik heb dus een deel van mijn reis gedeeld en Aretha bedankt voor het feit dat ze mijn inspiratie was.”

„Het is nooit mijn intentie geweest om een eerbetoon aan haar te brengen!”, gaat ze verder. „Dat zou onmogelijk zijn in de twee minuten die ik kreeg en te midden van alle herrie en drukte die een award uitreiking met zich meebrengt. Ik zou haar nooit recht kunnen doen in deze context of omgeving. Helaas hebben de meeste mensen maar een hele korte aandachtsspanne en zijn ze er als de kippen bij om commentaar te geven. Ik houd van Aretha! R.E.S.P.E.C.T.”