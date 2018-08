Nederland kan toch niet op Glennis stemmen

Eerder was de zangeres verteld dat ook mensen in haar thuisland hun stem konden uitbrengen. Ze heeft de afgelopen dagen dan ook landgenoten opgeroepen om dat te doen. Nu blijkt dat er toch een zogeheten geoblock zit op de stemsite van televisiezender NBC, waardoor het niet mogelijk is vanuit buiten de VS een voorkeur voor de Amsterdamse aan te geven.

Glennis neemt het dinsdagavond (lokale tijd) op tegen elf andere kandidaten. Onder de deelnemers zijn niet alleen zangers en zangeressen, maar ook onder meer een kattenact, een acrobatenduo en een stand-upcomedian. „Tja, dat is America’s Got Talent hè”, liet de zangeres eerder weten. „Als je dat niet wil moet je met The Voice meedoen.”

Na haar optreden in de liveshow, zijn de stembussen een dag lang geopend. Amerikanen kunnen hun voorkeur aangeven via een app, de site of per telefoon. Als Glennis doorgaat, staat ze begin september in de halve finale van het dertiende seizoen van America’s Got Talent. Op 19 september wordt bekend wie er vandoor gaat met de hoofdprijs van een miljoen dollar.