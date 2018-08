OG3NE-vader RICK: ’Een vrouw als Isolde was er maar één…’

Al sinds mei heeft Nederland een nieuw, opmerkelijk showbizzpaar dat zijn liefdesgeheim eerst nog maanden binnenskamers wist te houden... Twee weken gelden zorgde RICK VOL, vader van de meiden OG3NE, voor grote opschudding in de entertainmentwereld door zélf bekend te maken dat hij was gevallen voor de charmes van de pas 20-jarige fan van zijn dochters, JANINE AARTS uit het Limburgse Venray.

Dat was niet alleen bijzonder vanwege het grote leeftijdsverschil tussen de twee – liefst 35 jaar scheiden hen – maar ook door de dramatische gebeurtenissen van pas een zomer geleden. Twee maanden nadat zij haar oogappels in Kiev, waar OG3NE meedeed aan het Eurovisie Songfestival, nog had aangemoedigd overleed moeder ISOLDE VOL na een lang ziekbed. Hun hele carrière lang hadden haar dochters – van de naam van de groep tot en met hun Songfestivalliedje – aandacht gevraagd voor de moedige vrouw die maar 42 mocht worden.

Vorig jaar juli werd zij in Dordrecht gecremeerd. En in mei was er in Ricks leven al een, in elk opzicht, ’prílle liefde.’

Net terug van vakantie zegt Rick Vol daar zelf tegen PRIVÉ over: ’Janine is mijn maatje en ik wil graag zien wat het kan gaan worden. Zoals Isolde was, zo was er maar een. En ik ben trots dat zij en ik drie zulke lieve en getalenteerde dochters hebben. Dat is het grootste geschenk wat zij en ik voor elkaar kregen.’

Toch heeft Rick gemerkt dat niet iedereen begrip heeft voor de amoureuze ontwikkelingen. Zijn drie dochters deelden eensgezind en als eersten een enthousiaste reactie, maar daarop kwam ook veel commentaar. Rick: „Nadat we het zelf tijdens onze vakantie bekend hadden gemaakt, kwamen er eerst alleen maar positieve reacties. Maar later ook veel onaardige en harde aanvallen op ons. Daar zijn we wel van geschrokken. De tweede week waren we bezig deze buitensporige en kwetsende opmerkingen van sociale media te verwijderen. Maar daardoor zijn we ook, nog meer, naar elkaar gegroeid.”

En dan het onvermijdelijke: „Het leeftijdsverschil is er. Maar het blijft maar een getal.”

Over zijn kinderen zegt hij: „De band met mijn dochters is super en ze zijn blij dat ik sinds enkele maanden weer probeer gelukkig te worden. Ze zien de fonkels terugkomen in mijn ogen en dat maakt de meiden ook echt blij.”

In de nieuwe editie van weekblad PRIVÉ vandaag een uitgebreide reportage over de opmerkelijke showbizzliefde van RICK VOL en de twintigjarige fan van zijn dochters.