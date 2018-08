Glennis Grace: ’Alsof je door bliksem wordt getroffen’

De zenuwen kwamen pas vijf minuten voor de zangeres het podium betrad in het programma, dat doorgaans wordt bekeken door zo’n elf miljoen Amerikanen. „Dan is het ineens alsof je door de bliksem wordt getroffen, zo voelt het in mijn lijf”, vertelt ze meteen na afloop van de show. „Dan gaat mijn harstslag heel snel en voelt het als een grote energiebom.” Na haar optreden kwam dat eruit. „Ik stond toen enorm te shaken. Tyra (Banks, de presentatrice, red.) hield mijn hand vast en dat was maar goed ook. Als ze hem los had gelaten, was ik misschien wel om gegaan, zoveel kwam er los bij me.”

Glennis heeft volop genoten van het optreden, dat 90 seconden duurde. „Ik ben hier al tien dagen en heb er zo naartoe geleefd. Maar dan is het nog een dag en nog een dag. En dan is het eindelijk zover, en is het echt zo om. Het voelde heerlijk, ik kan niet anders zeggen.”

Dat vond de jury van het programma ook. Simon Cowell, Heidi Klum en Howie Mandel gaven haar een staande ovatie. Alleen Mel B bleef zitten, maar de voormalig Spice Girl gaf tijdens het commentaar aan dat ook zij geraakt was. „Je hebt me in tranen”, liet de Britse weten, waarna ze zich wel nog kritisch uitliet over de kleding van Glennis. „Maar draag dat jasje alsjeblieft nooit meer.”

Beetje braaf

De Amsterdamse, die tijdens haar deelname aan America’s Got Talent overigens niet zelf verantwoordelijk is voor haar outfits, had voordat ze het podium afging nog een onderonsje met Mel, dat niet te verstaan was voor het publiek. „Ze zei me dat ik het echt heel goed had gedaan. ’Ik hou echt van jou’ riep ze. ’Maar gooi dat jasje echt weg’.”

De zangeres had helemaal geen problemen met die opmerking. „Ik heb volgens mij tachtig outfits aangehad. Ze kwamen er maar niet uit. Eigenlijk ben ik het wel met haar eens over dit jasje. Het is gewoon een beetje braaf.” Nu Mel er iets over heeft gezegd, is Glennis vastbesloten haar mening meer te laten gelden. „Er waren zoveel mensen met meningen, misschien moet ik nu maar gewoon duidelijk zijn wat ik wil. Mocht ik doorgaan natuurlijk.”

Bekijk ook: Glennis Grace heeft al gewonnen

Huilen

Tijdens de live uitzending van het programma werd voor de optredens van de twaalf deelnemers steeds een filmpje getoond waarin de kandidaten iets over zichzelf vertellen. De zangeres kreeg haar clipje niet van tevoren gezien. „Hebben ze die uitgezonden waar ik in huil?”, vraagt ze dan ook verbaasd. „Damn! Ik heb nog zo geprobeerd niet te huilen, maar ze zijn zo goed in die interviews, het lijkt wel therapie. En uiteindelijk hadden ze me.”

Het Amerikaanse publiek heeft tot woensdagavond (lokale tijd) om te stemmen op de kandidaten. Alhoewel het er eerst op leek dat ook Nederlanders hun voorkeur konden uitspreken op de site van zender NBC, bleek gisteren dat dat alleen mogelijk is in Amerika. En dat is natuurlijk jammer voor de Nederlandse kandidate. „Ik hoorde van zoveel mensen uit Nederland dat ze van plan waren te stemmen, en dat gaat nu niet. Ik ben evengoed blij met alle steun uit mijn eigen land, maar die extra stemmen waren mooi geweest.”

Bekijk ook: Nederland kan toch niet op Glennis stemmen

Of de Amsterdamse door is en op 4 of 11 september in de halve finale staat, moet dus woensdagavond blijken. „Ik ga natuurlijk nog wel via social media mensen oproepen om te stemmen, maar het voelt ook alsof het nu uit mijn handen is. Ik heb mijn best gedaan. Het is nu aan Amerika.”