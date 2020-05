Tiger King-ster Carole Baskin gefopt door nep-Jimmy Fallon

Baskin, eigenaresse van een ’big cat sanctuary’, heeft sinds haar optreden in de populaire show niet met de pers willen praten. Voor Fallon maakte ze een uitzondering, dacht ze. YouTubers Josh en Archie deden het interview met haar via Zoom en legden de vrouw uit dat zij Jimmy wel kon horen, maar niet kon zien omdat de opnames bij hem thuis gemaakt werden. Het duo had een aantal geluidsfragmenten uit echte interviews van Fallon opgenomen en gebruikten die voor het gesprek.

Vooraf had Carole aangegeven geen vragen te willen beantwoorden over Tiger King en Joe Exotic. Het gesprek ging daarom over hoe het nu met haar en de grote katten gaat ten tijde van het coronavirus. Het filmpje van Josh en Archie vond al snel z’n weg naar de media en ging daarna viral.

Baskin reageerde later sportief over de grap tegenover Us Weekly: „Ik vermoedde wel dat er iets niet klopte, omdat de vragen opgenomen leken. Maar ik had nooit gedacht dat het een grap als deze zou zijn. We hebben er hard om moeten lachen. Ik kan hun creativiteit wel waarderen en vond de video leuk gemaakt. Ik voel me absoluut niet belazerd.”

Eerder lukte het Russische YouTubers om een gesprek met prins Harry te voeren en op te nemen, door hem te laten denken dat hij met klimaatactiviste Greta Thunberg en haar vader sprak.