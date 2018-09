Robin Thicke wordt opnieuw vader

Het stel krijgt zaterdag het geslacht van de baby te horen, meldde April op sociale media, waarop ze een filmpje van Mia met de echo-foto in haar handjes plaatste. „Iemand wordt volgend jaar grote zus! We zijn zo blij dat we met jullie kunnen delen dat ik weer in verwachting ben!”.

Robin postte een filmpje van de echo, met daarbij de tekst: „Ze zeiden dat we er niet nog een konden maken, dus maakten we er nog een. Dank je wel April!” De baby is uitgerekend op de verjaardag van de zanger, 10 maart 2019.

Thicke heeft ook een kind uit zijn eerste huwelijk met Paula Patton, zoon Julian Fuego. Hij was van 2005 tot 2015 getrouwd met Patton.