Carice van Houten medisch onderzoeker in thrillerserie

Carice speelt de rol van Anna, een medisch onderzoeker met schuldgevoelens. Mark Strong speelt de rol van Daniel, een chirurg die om een persoonlijke tragische reden een ondergrondse kliniek in Londen runt en daar bereid is mensen te behandelen buiten de reguliere gezondheidszorg om. In de ondergrondse kliniek behandelen ze steeds wanhopiger en gevaarlijker wordende patiënten, waarbij de moraal van chirurg Daniel tot het uiterste wordt getest. Daniel Mays speelt een ontevreden transportmedewerker.

De serie beslaat acht afleveringen en wordt geschreven door Mark O’Rowe die ook de veelgeprezen Noorse dramaserie Valkyrien op zijn naam heeft staan. De opnames beginnen volgende maand.

Strong zegt over de serie: „Mark O’Rowe heeft met Daniel een complex en veelzijdig personage gecreëerd, een man die tot het uiterste gaat, omdat zijn wereld radicaal is gedestabiliseerd. Temple is een aangrijpend en humaan ethiekverhaal voor onze tijd.”

De regie is in handen van Luke Snellin (Wanderlust), met hulp van Shariff Korver (Fenix) en Lisa Siwe (Modus).