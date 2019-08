A$AP Rocky woont zondagsdienst Kanye West bij

Bij zijn bezoek aan Kanye stond A$AP Rocky ook weer oog in oog met zijn ex Kendall Jenner, met wie hij een aantal jaar een knipperlichtrelatie heeft gehad.

De rechtbank in Stockholm besloot vrijdagavond dat de 30-jarige rapper de uitspraak in zijn strafzaak in vrijheid mag afwachten en doet op 14 augustus uitspraak. Ook twee andere verdachten komen voorlopig op vrije voeten.

Rakim Mayers, de echte naam van A$AP Rocky, wordt verdacht van mishandeling bij een vechtpartij op 30 juni. Volgens hem handelde hij uit zelfverdediging en werden hij en zijn twee vrienden aangevallen.