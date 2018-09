Kendall Jenner: ’Neerbuigend? Het was een compliment’

Ook zou ze gezegd hebben zelf zeer selectief te zijn met het lopen van modeshows en ’geen dertig shows per seizoen te doen zoals die andere meiden’. Jenner werd daarop op sociale media flink aangepakt. „Misschien lopen sommige modellen wel dertig shows omdat ze hun huur, hun hypotheek of wat dan ook moeten betalen. Alsof jij daar iets van snapt, verwend nest. Jij bent alleen maar in deze wereld gerold dankzij je familie en hebt bij lange na niet zo hard hoeven werken als ’die andere meiden’.”

Volgens Kendall zijn haar uitspraken compleet uit z’n verband gerukt. „Ik ben verkeerd geciteerd en wil graag het een en ander ophelderen.”

„Ik bedoelde het juist als een compliment, maar zo is het niet op papier gekomen. Laat ik duidelijk zijn: het respect dat ik heb voor mijn collega’s is gigantisch. Ik weet zelf als geen ander hoe toegewijd ze zijn en hoe groot hun werkethos is. De lange dagen, weinig slaap, ver weg zijn van je familie en vrienden, de stress van veel reizen: het vergt heel wat van je. En toch doen ze het allemaal alsof het niks is.”

„Ik zou hier nooit, maar dan ook nooit op kunnen afgeven! Ik word door zoveel van hen geïnspireerd en ben dankbaar dat ik met vele van hen heb mogen samenwerken. Ik wil dat iedereen altijd wint”, aldus Kendall.