Whitney Port terug in MTV The Hills

„Zo zag ik eruit toen ik voor het eerst naar de VMA’s ging. Het is goed dat ik terugkeer en de kans krijg om iets aan mijn belachelijke looks te doen bij de reboot van The Hills!, aldus Port. Port kreeg na het succes van The Hills haar eigen spin-off The City, dat haar leven in de mode-industrie van New York volgde.

Fans reageerden enthousiast op de terugkeer van Port, nadat bleek dat twee andere smaakmakers niet te zien zijn in de hernieuwde show; Lauren Conrad en Kristin Cavallari. Brody Jenner, die destijds ook meedeed aan het MTV-programma, zou nog in onderhandeling zijn met de zender. Volgens een bron ’willen ze de zoon van Caitlyn Jenner hoe dan ook aan boord hebben, de show heeft hem nodig.”

The Hills ontstond in 2006 als spin-off van de realityserie Laguna Beach: The Real Orange County, die van 2004 tot 2006 op de buis was. De serie was een geacteerde realityserie waarin het leven van rijke kinderen in Beverly Hills werd gevolgd, een knipoog naar de tv-serie Beverly Hills 90210. Laguna Beach en The Hills werden een groot succes, de persoonlijke drama’s van Lauren en haar vriendinnen hielden veel fans bezig. Ook over de vraag wat echt was en wat geacteerd werd, hield de kijkers zoet.