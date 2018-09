Nicki Minaj stelt Amerikaanse tournee uit

Dit heeft concertorganisatie Live Nation bekendgemaakt. Op Twitter zegt Nicki Minaj dat ze meer tijd nodig heeft om te repeteren voor de tournee om haar fans de beste kwaliteit te kunnen bieden.

Dat betekent dat de twee rappers hun tournee Nikkihndrxx Tour beginnen in Europa. Future zal haar niet vergezellen tijdens de concerten daarna in Amerika. Fans die daarvoor al kaarten hadden gekocht kunnen hun geld terugkrijgen. Op Twitter laat een aantal fans weten bereid zijn te wachten.

De tournee zou op 23 september beginnen in Washington, maar begint nu op 21 februari 2019 in München. Op maandag 25 maart staan Nicki en Future zoals gepland samen in de Ziggo Dome in Amsterdam. De tour staat in het teken van hun nieuwe albums Queen en Hndrxx. Queen is het vierde album van Nicki Minaj, met daarom de singles Barbie Thingz en Chun-Li.

De nieuwe data van de Amerikaanse tournee worden later bekendgemaakt.