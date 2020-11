’Harvey Weinstein wordt non-stop gefilmd’

Insiders melden aan de site dat Weinstein voortdurend in de gaten wordt gehouden omdat de gevangenisdirectie bang is voor een situatie zoals die van Jeffrey Epstein, die in 2019 zelfmoord pleegde in een andere gevangenis in New York. De instelling zou niet alleen vrezen daar juridisch verantwoordelijk voor gehouden te worden, maar ook eventuele complottheorieën in de kiem willen smoren. In het geval van Epstein doen verhalen de ronde dat hij in zijn cel is vermoord zodat hij de namen niet kon vrijgeven van ’hooggeplaatste’ personen die zich net als hij schuldig zouden hebben gemaakt aan misbruik van minderjarigen.

Weinstein (68) zit sinds begin dit jaar een celstraf van 23 jaar uit wegens verkrachting en seksueel misbruik van twee vrouwen. In de afgelopen jaren hebben ook tientallen anderen verklaard seksueel misbruikt of geïntimideerd te zijn door de oud-producent.