Kijkers kunnen raden wat Kunst en Kitsch-objecten waard zijn

Het nieuwe seizoen van Tussen Kunst en Kitsch begint op 26 september met een speciale uitzending vanuit het Dordrechts Museum. De voorwerpen die Frits Sissing samen met de experts behandelt zijn een week eerder al in de app terug te vinden. In de uitzending is dan niet alleen de taxatie van de expert te horen, maar zien kijkers ook meteen op welke waarde de gebruikers van de app het object getaxeerd hebben, kondigt omroep AVROTROS aan.

Op 17 oktober presenteert Frits Sissing een feestelijke uitzending in het Rijksmuseum, iets wat in de 35 seizoenen niet eerder voorkwam.