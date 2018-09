Dirty Dancing op sterfdag Patrick Swayze in bioscoop

De romantische dansfilm Dirty Dancing was in 1987 een wereldwijde hit. De film gaat over Frances ’Baby’ Houseman, een rol van Jennifer Grey, die tijdens een familievakantie in de zomer van 1963 hopeloos verliefd wordt op de ogenschijnlijk onbereikbare danser Johnny, vertolkt door de destijds 34-jarige Patrick Swayze. Hij overleed uiteindelijk aan alvleesklierkanker op 57-jarige leeftijd.

Pathé kondigde eerder aan de iconische film op 31 augustus in de open lucht op het dak van Pathé Utrecht Leidsche Rijn te vertonen. Op 1 en 3 september is Dirty Dancing ook in alle andere vestigingen van Pathé te zien.