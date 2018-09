Hulu werkt aan nieuwe serie Veronica Mars

Er zijn nog weinig details bekend over het plan. Het zou de tweede doorstart van Veronica Mars zijn. In 2014 maakten Thomas en Bell, nadat fans geld hadden ingezameld, een speelfilm over het personage. Ook Nederlandse fans droegen bij aan het initiatief.

De serie Veronica Mars, die de grote doorbraak betekende voor actrice Kristen Bell, werd uitgezonden tussen 2004 en 2008. De reeks kreeg lovende recensies en hoge waarderingscijfers, maar de kijkcijfers vielen tegen. Daarom werd na drie seizoenen de stekker uit de serie getrokken. De fans bleven echter jarenlang smeken om een vervolg.

Nieuwe reeksen van oude series zijn de afgelopen jaren succesvol gebleken. Zo werden revivals van onder meer Will & Grace, Twin Peaks en The X-Files goed ontvangen. Minder succesvol waren de doorstarts van onder meer Prison Break en 24. Er wordt onder meer nagedacht over nieuwe reeksen van Frasier, The Hills en Murphy Brown.